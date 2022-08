« Jean-Luc Delarue, 10 ans déjà : de succès en excès » document inédit diffusé sur TF1 mercredi 24 août

À l'occasion du 10ème anniversaire du décès de Jean-Luc Delarue, TF1 diffusera mercredi 24 août à 21:10 le documentaire inédit en 3 volets, « Jean-Luc Delarue, 10 ans déjà : de succès en excès », réalisé par Christophe Janin et Matthieu Valluet.

Jean-Luc Delarue est décédé il y a 10 ans déjà.

Costume foncé, chemise blanche, oreillette et plaquette en bois..., son style reste ancré dans la mémoire collective. Animateur préféré́ des Français durant les années 2000, gendre idéal producteur à succès, son rang de star et d’écorché́ vif lui ont valu de se brûler les ailes et de perdre pieds.

Cette soirée documentaire raconte le parcours de vie haletant et les rebondissements de la carrière de Jean-Luc Delarue. Raconter Jean-Luc Delarue, c’est raconter plusieurs vies, l’ambivalence du personnage publiquement fort, puissant et ambitieux, mais ultra-sensible et torturé dans l’intimité́.

Qui était Jean-Luc ? Comment percer le mystère ?

Dans cette soirée exceptionnelle, des archives personnelles inédites, des moments d’anthologie de la télé́, des coulisses de tournages, mais aussi des confessions de Jean-Luc comme s’il nous parlait, nous plongerons dans cette destinée hors du commun, d’accéder à la vérité́ et la sincérité́ de l’homme.

Des interviews percutantes de personnalités qui ont travaillé, croisé, admiré ou encore envié Jean-Luc Delarue : Kad Merad et Olivier Baroux, Nikos Aliagas, Flavie Flament, Michel Denisot, Pierre Lescure, Faustine Bollaert, Jean-Pierre Elkabbach, Christophe Dechavanne, Sophie Davant, Thierry Ardisson, etc.

Des entretiens de son cercle intime, familial et professionnel, nous referont vivre les années Jean-Luc Delarue et nous rapprocheront de lui.

Ce documentaire est une histoire romanesque à l’image de sa vie, faite de hauts très hauts et de bas, très bas. De succès et d’excès.

Un documentaire en 3 épisodes :

Épisode 1 : L’ascension d’un prodige

Épisode 2 : La chute

Épisode 3 : Les derniers combats

Les trois épisodes seront diffusés à la suite, mercredi 24 août à partir de 21:10 sur TF1.