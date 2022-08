“Les 100 lieux qu'il faut voir” : « Sur le chemin de Stevenson dans les Cévennes » dimanche 7 août sur France 5 (vidéo)

Dimanche 31 juillet à 20:55, France 5 vous proposera un nouvel inédit de la collection documentaire “Les 100 lieux qu'il faut voir” : « Sur le chemin de Stevenson, les Cévennes de l'écrivain voyageur ».

Lorsqu'en septembre 1878 Robert Louis Stevenson, le célèbre écrivain Écossais, décide de traverser les Cévennes à pied en compagnie d’une ânesse, Modestine, il n'imagine certainement pas que le chemin qui le conduit de Monastier-sur-Gazeille à Saint-Jean-du-Gard deviendra un jour, l'un des sentiers préférés des Français.

Devenu le chemin de Stevenson ou GR 70, cet itinéraire de randonnée traverse quatre départements, Haute-Loire, Ardèche, Lozère et Gard.

Robert Louis Stevenson, l'auteur de l'Île au Trésor en tira un récit passionnant, "Voyage avec un âne dans les Cévennes".

S'inspirant de ses écrits, le documentaire emprunte l'itinéraire de l'écrivain pour aller à la rencontre de femmes et d'hommes passionnés par le patrimoine bâti et la beauté de leur région.

Des plateaux volcaniques du Velay au mythique Mont Lozère en passant par les hautes terres du Gévaudan, c'est à une traversée haute en couleurs sur les traces de ce célèbre écrivain voyageur.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera le numéro « La Haute-Loire, du Puy-en-Velay aux méandres des gorges de l'Allier ».

Bienvenue en Haute-Loire, un territoire vallonné et sauvage. Ici, au cœur des volcans d’Auvergne, les panoramas époustouflants n’ont d’égal que la générosité des habitants.

Au Puy-en-Velay, la capitale patrimoine architectural unique dressé vers le ciel, au Mont Mézenc qui raconte bien des légendes, en passant par La Chaise-Dieu qui dévoile une histoire hors du commun, vous serez séduit par cette terre de légendes et de traditions.

Vous verrez que dans ce petit coin de France trop méconnu, on a su préserver des traditions séculaires et des villages authentiques comme ceux de Blesles ou de Chilhac. Les amoureux de nature sauvage, apprécieront les gorges de l’Allier, quant aux plus gourmands, ils saliveront devant un bon plat de lentilles du Puy.