“Les secrets engloutis” : « Mystérieux volcans sous-marins » & « Les mystères de la mer de Chine » le 9 août sur RMC Story

21:05 « Mystérieux volcans sous-marins »

Le Pacifique regorge de bien des périls, comme des volcans, des tremblements de terre violents et de géants tsunamis.

Des reconstitutions et une technologie de pointe utilisées pour cartographier les océans, vont permettre d'explorer en détail le Pacifique pour révéler comment se sont développées les pires catastrophes que la Terre ait connues et les menaces potentielles qui se cachent au bord de grandes villes telles que Seattle, Tokyo et Wellington.

22:05 « Les mystères de la mer de Chine »

La mer de Chine est le théâtre des plus grandes batailles navales de l'histoire. Elle cache un grand mystère datant de 700 ans.

Grâce à la technologie d'une sonde dernier-cri, associée à des images de synthèse récentes, des experts vont retrouver l'un des plus grands navires de guerre de l'histoire et les traces de l'existence d'une arme antique. Des experts vont ainsi retrouver l'un des plus grands navires de guerre de l'histoire et une arme antique incroyable.