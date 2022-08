« L'installation » d'Audrey et Lauriane à la ferme de Kervily, mardi 9 août sur France 2 (vidéo)

À voir ou à revoir sur France 2 mardi 9 août à 23:25, « L'installation » un documentaire “Infrarouge” écrit et réalisé par Agnès Poirier.

Le monde agricole français est en crise. Chaque semaine, c’est plus de 200 fermes ne trouvant pas de repreneurs prêts à affronter cette vie de travail et de conditions pénibles qui disparaissent. Et pour les futurs agriculteurs ayant choisi de relever le défi, la fin prochaine du modèle agro-chimique mis en place dans les années 1950 et l’urgence environnementale provoquent de nombreux questionnements. Comment produire mieux et de façon durable ? Comment réinventer ce métier dur et exigeant ?

Audrey et Lauriane, deux citadines qui ont décidé de changer de vie pour se consacrer à l’élevage, font partie de ces agriculteurs de demain. Elles reprennent Kervily, une ferme laitière située en Centre-Bretagne que Jean-Yves et Babeth ont façonné depuis trente ans. Une ferme à taille humaine, où les animaux pâturent toute l’année. Une ferme biologique, durable et… rentable !

Le temps d’une saison, « L'installation » suit ce passage de relais entre deux générations d’agriculteurs. Un film délicat qui offre la vision d’une autre forme d’agriculture possible.