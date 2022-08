« Chalets sur-mesure » : la saison 2 à revoir sur RMC Découverte mercredi 10 août (vidéo)

Mercredi 10 août à 21:05, RMC Découverte vous proposera de voir ou de revoir la seconde saison de la série documentaire « Chalets sur-mesure » réalisée par Joy Lacombe Aït Saïd.

Dans cette série-documentaire « Chalets sur-mesure », nous suivons l’incroyable quotidien de professionnels du bois depuis le site de La Pessière, au coeur du Jura. Société spécialisée dans la construction de fustes, ce terme désigne des maisons construites à partir de rondins de bois bruts, empilés, ajustés et entrecroisés aux angles.

Épisode 1 Chantier Express



Dans cet épisode des Chalets sur-mesure, Raymond, un jeune apprenti, viendra compléter l’équipe d’Alexis, Andréa et Cyprien.

A Font Romeu, dans les Pyrénées-Orientales, ils devront monter un chalet de 100 mètres carrés dont les plans ont été dessinés pour la toute première fois par Andréa. Un chantier qui va vite connaitre de nombreux imprévus !

Dans les hangars de la Pessière, David recevra la commande d’une nouvelle sculpture : un druide de 2,50 mètres de haut qui lui demandera plusieurs jours de travail et dont la livraison chez le client s’annoncera plus compliquée que prévu.

Épisode 2 Alerte à la neige

Dans cet épisode des Chalets sur-mesure, un chantier un peu spécial attend nos fustiers de l’extrême : David accompagné de Polon, Raymond et Cyprien devront monter un chalet de plus de 100 m2 à la Pesse dans des délais très serrés !

En effet, la future propriétaire arrive spécialement de la Martinique pour visiter la construction terminée et les jours sont comptés. Mais pour nos experts, il n’est pas question de repousser la livraison !

C’est sans compter les conditions météo qui se dégradent, et la neige qui va même paralyser le chantier...

Épisode 3 Un chantier mal engagé

Dans cet épisode de Chalets sur-mesure, Cyprien, Alexis, Andréa et Raymond n’ont que 3 jours pour construire un chalet de plus de 90m2 à Val Thorens en Savoie. Les fustiers sont habitués à travailler dans des délais courts mais cette fois ce chantier démarre mal. Aucune solive ne semble s’emboiter, c’est à n’y rien comprendre ! Comment parviendront-ils à finir ce chantier complexe dans les temps en haute montagne ?

Dans les hangars de la Pessière, David devra de son côté livrer la plus grande sculpture qu’il a jamais réalisée : un cheval de plus de 4m de haut. Un trajet de plusieurs kilomètres à très haut risque...

Épisode 4 Vague de grand froid

Dans cet épisode, Cyprien, Alexis, Andréa et Arnaud sont à Val Thorens en Savoie pour construire le dernier étage et la toiture d’un chalet de 90m2. Mais la neige s’invite sur le chantier et a complétement enseveli le rez-de-chaussée. Alors que la météo se détériore, les galères techniques s’enchainent et les fustiers s’apprêtent à vivre un véritable bras de fer avec les éléments pour tenter de finir la construction.

Dans les hangars de la Pessière, David croule sous les commandes de sculptures. Alors qu’il termine à peine la construction d’un bélier, une nouvelle commande arrive et va lui donner du fil à retordre...