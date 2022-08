« Elisabeth II, 70 ans de règne, de secrets et de scandales » à revoir sur C8 jeudi 11 août (vidéo)

Jeudi 11 août à 21:10, C8 rediffusera le documentaire « Elisabeth II, 70 ans de règne, de secrets et de scandales » réalisé par Vincent Martin.

Élisabeth II règne depuis 70 ans sur la Grande-Bretagne. Impossible d’imaginer qu’elle puisse un jour nous quitter. Elle s’apprête à célébrer son Jubilé de Platine, celui d’une reine plus populaire que jamais. Devenue de son vivant l’héroïne de l’une des séries télés les plus vues au monde, la reine d’Angleterre est LA plus grande star de l’histoire.

Aujourd’hui âgée de 96 ans, on sait la reine fragilisée. À chaque nouvelle alerte sur sa santé, le coeur de la planète s’arrête de battre.

Quel est le quotidien de la reine ? Quelle est la vraie nature de ses sentiments envers Meghan Markle ? La souveraine a-t-elle fait de Kate Middleton son héritière ? Est-elle prête à installer William sur le trône à la place du Prince Charles ? Quelle est sa véritable fortune personnelle ? Pourquoi les grands de ce monde deviennent-ils soudainement… tout petits devant elle ?

Vous saurez tout sur l’invraisemblable scandale sexuel qui brise le coeur de la reine et fait exploser la famille royale. Reine d’Angleterre mais aussi reine du monde pour l’éternité : Voici la fabuleuse histoire d’Élisabeth II comme vous ne l’avez jamais vue...