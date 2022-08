« Transatlantiques » : retour sur une fabuleuse aventure maritime, samedi 13 août sur ARTE

Pendant un peu plus d'un siècle, les paquebots ont fait traverser l'Atlantique dans les deux sens à des milliers de passagers. Retour sur une fabuleuse aventure maritime dans cette série documentaire en deux parties diffusée samedi 13 août à partir de 21:00 sur ARTE.

Partie 1 La course des nations

Pendant quatre siècles, le bateau a été l’unique moyen de transport entre l’Europe et les Amériques. Entassés à l’entrepont des cargos à voiles, les migrants, chassés de l’Ancien Continent par la misère, les persécutions religieuses ou politiques, ont longtemps voyagé dans d’épouvantables conditions.

Les améliorations apportées à la machine à vapeur au début du XIXe siècle vont faire entrer les liaisons transatlantiques dans une nouvelle ère. En 1843, 80 000 curieux assistent dans le port de Bristol au lancement du SS Great Britain, un navire révolutionnaire avec sa coque en fer et son hélice immergée.

De Southampton à Cherbourg, du Havre à Brême en passant par Hambourg, Belfast ou Saint-Nazaire, les armateurs européens font sortir des chantiers navals des géants de haute mer de plus en plus rapides et sûrs.

En 1897, le Kaiser Wilhelm der Große de la Norddeutscher Lloyd rallie New York en cinq jours et dix-sept heures : un record. La course que se livrent les nations occidentales met sur les flots des paquebots de plus en plus impressionnants.

Parmi les plus prestigieux, le RMS Titanic de la White Star Line. Son tragique naufrage en 1912 ne sera pas le seul à endeuiller l’histoire des transatlantiques.

En 1915, le torpillage par un sous-marin allemand du Lusitania bouleverse l’Amérique.

Partie 2 L’âge d’or des paquebots

Après la Première Guerre mondiale, l'aventure transatlantique reprend des couleurs. Alors que l'Amérique restreint l’accueil de migrants venus d'Europe, les grandes compagnies maritimes partent à l'assaut d'une clientèle haut de gamme. Décoration fastueuse, cuisine fine et orchestres agrémentent désormais les traversées des vedettes de cinéma, des personnalités en vue ou des riches touristes.

Avec des fleurons comme le Paris, qui effectue sa première croisière en 1921, ou, à partir de 1935, le Normandie, sur lequel plus d'un tiers des passagers voyagent en première classe, la Compagnie générale transatlantique s'illustre par ses palaces flottants.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les rotations, qui se poursuivent à un rythme moins soutenu, connaissent aussi leurs drames. En 1942, les États-Unis, entrés dans le conflit, retiennent le Normandie. Rebaptisé USS Lafayette, le luxueux paquebot français doit être affecté au transport des troupes. Mais lors des travaux pour son réaménagement, un incendie le fait sombrer dans le port de New York.

Formidable épopée

Entrés dans l'histoire, ils ont porté des noms devenus mythiques : Titanic, Normandie, Queen Mary ou encore France.

Pendant près d'un siècle, du milieu du XIXe à la mise en service de lignes aériennes régulières, les paquebots à vapeur ont fait traverser l'Atlantique dans les deux sens à des milliers de passagers. Pour retracer cette formidable épopée, Mathias Haentjes s'intéresse autant aux prouesses techniques qu'à la course au prestige des grandes nations, aux vagues migratoires successives qu'au faste des premières classes, aux records de vitesse, salués par le fameux Ruban bleu, qu'aux catastrophes.

Ponctué d'éclairages de spécialistes (historiens, conservateurs de musée) et illustré par d'émouvantes archives, un fabuleux voyage dans le passé.