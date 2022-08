« Les pires accidents : précipices » saison 2 : trois épisodes inédits à voir sur RMC Story lundi 15 août

Lundi 15 août à 21:05, RMC Story diffusera trois épisodes inédits de la seconde saison de la série documentaire « Les pires accidents : précipices ».

Épisode 4 Terreur sous nos pieds

Les explorations minières des Hommes sont à l’origine des dolines dévastatrices dans le monde. Durant des siècles, la population a construit des mines et des puits sous nos pieds. Abandonnés, ils sont à l’origine des ravages sur la surface. Ces énormes trous se forment lorsque l’eau présente sous terre dissout les calcaires.

Vous allez découvrir dans cet épisode des victimes qui témoignent à la suite de ces accidents.

Épisode 5 Terreur au pas de la porte

Les dolines résultent de l’effondrement des roches lorsque les cavités souterraines sont proches de la surface. Comment ces dolines surprennent, mettent nos enfants en danger en touchant nos villes, nos vies, nos maisons et nos jardins. Elles engloutissent tout ce qui nous est cher.

Épisode 6 La capitale de tous les dangers

Dans le monde, des phénomènes terrifiants apparaissent soudainement, sans avertir, et sèment le chaos et la mort. Dans cette série, découvrez les témoignages des personnes qui ont vu leur vie bouleversée par ces effondrements, les histoires incroyables des survivants et les récits héroïques des services de secours. Comment ces évènements affectent-ils les infrastructures d'une ville ?

À la suite de ces 3 inédits, RMC Story rediffusera les 3 premiers épisodes de la série.