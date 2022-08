« Les grandes heures de l'automobile » : la saga Citroën & Renault à revoir sur RMC Découverte lundi 15 août (vidéo)

À voir ou à revoir sur RMC Découverte lundi 15 août à partir de 21:05, deux épisodes de la série documentaire « Les grandes heures de l'automobile » consacrés à Citroën et Renault.

21:05 Citroën, une histoire française

A l´occasion du centenaire de Citroën, RMC Découverte retrace les grandes heures d´André Citroën, l´un des plus grands industriels français de tous les temps. Un siècle après la sortie de sa première voiture, André Citroën demeure l´inventeur de l´automobile moderne et de la publicité à grand spectacle.

Incarné par Le Tone, journaliste et animateur de l´émission Top Gear, ce documentaire retrace le parcours de ce personnage flamboyant, qui connut quinze années de gloire, avant sa faillite retentissante en 1934 et son décès tragique l´année suivante.

Le Tone part à la rencontre de passionnés qui nous font revivre les temps forts de la saga à l´occasion de ce centenaire : accompagnés de collectionneurs et de passionnés de la marque, l´animateur revient sur les heures de gloire de Citroën au volant des voitures les plus anciennes et mythiques : la Type A de 1919, la Type B pick-up, la Rosalie, la révolutionnaire Traction Avant ou encore une des autochenilles qui ont participé aux expéditions Citroën des années 1920 et 1930 à travers les déserts africains et asiatiques.

22:30 Renault

Depuis plus d´un siècle, Renault est un des étendards de la France, le reflet de ses mutations industrielles et sociales.

Dans ce nouvel épisode des Grandes Heures de l´automobile, le journaliste Le Tone nous raconte la formidable histoire de la marque au losange en revenant sur les innombrables innovations de la marque et sur ses véhicules entrés dans la légende.

Tout au long de ce documentaire, Le Tone, accompagné d´historiens, prend le volant de modèles de toutes les époques. Des pièces de collection parfois étonnantes comme la Type A de 1898, la somptueuse Reinastella de 1929 ou encore la R5 Turbo de 1980, un bolide mythique qui nous rappelle que Renault, constructeur généraliste, est aussi depuis ses origines un des grands noms du sport automobile.