“Les secrets engloutis” : « Trésors sous-marins » & « Naufrages dans le golfe du Mexique » le 16 août sur RMC Story

À voir ou à revoir sur RMC Story mardi 16 août à partir de 21:05, deux épisodes de la série documentaire “Les secrets engloutis” : « Trésors sous-marins » et « Naufrages dans le golfe du Mexique ».

21:05 « Trésors sous-marins »

La chasse aux trésors est sans doute l´une des activités favorites des hommes. Jusqu´à présent, les trésors engloutis restaient prisonniers des profondeurs des mers et des océans.

Aujourd´hui, Grâce à l´imagerie 3D haute résolution et à un sonar, il est possible de numériser le fond des mers afin de restituer tout son relief et découvrir la moindre épave qui y repose, ainsi que son trésor.

22:05 « Naufrages dans le golfe du Mexique »

Les technologies de l´imagerie scientifique révèlent au fond de l’eau des secrets étonnants qui ont jalonné l´histoire de l´Amérique du Nord. Commerce d'esclaves, guerres, industrie pétrolière et même extinction des dinosaures, les découvertes sont aussi nombreuses que surprenantes.