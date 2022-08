« Kisstory » : retour sur les 50 ans de carrière du groupe Kiss, vendredi 19 août sur ARTE (vidéo)

En pleine tournée d’adieux, Gene Simmons et Paul Stanley reviennent sur cinquante ans de carrière avec leur groupe Kiss. Un demi-siècle de hard rock, de shows spectaculaires et d’effervescence créative. Un document à voir sur ARTE vendredi 19 août à 22:35.

Le groupe américain Kiss, connu pour ses costumes clinquants, ses maquillages couvrant intégralement le visage et sa musique hard rock, parcourt le monde depuis 2019 pour une ultime tournée.

Si le guitariste Paul Stanley (de son vrai nom Stanley Eisen) et le bassiste Gene Simmons (né Chaim Witz) comptent près d’un demi-siècle de scène au sein de ce qu’ils nomment "the hottest band in the world", les deux autres membres fondateurs Peter Criss (George Peter John Criscuola) et Paul "Ace" Frehley ont aujourd’hui pris leurs distances avec le groupe. Qui sont les quatre musiciens des débuts ? Quel lien les unissait lorsqu’ils ont entamé l’aventure en 1973 ?

Dans le premier volet de ce documentaire en deux parties, Paul et Gene racontent la naissance de Kiss, leur désir profond de faire de la musique ensemble et les premiers succès, ponctués de nombreuses épreuves...

Reconnaissables à leurs maquillages de chat, de démon, d’astronaute et d’étoile, les quatre membres fondateurs du groupe Kiss paraissaient destinés à jouer ensemble pour l’éternité. Pourtant, au début des années 1980, le quatuor implose après sept années intenses de scène.

Face au succès fulgurant qui a fait d’eux des millionnaires, les musiciens sont soumis aux passions tristes des rock stars. Peter et Ace, abusant de drogues et d’alcool, deviennent incontrôlables et se voient contraints de quitter le navire. Leur manager, grand visionnaire qui portait le groupe depuis plusieurs années, est lui aussi congédié par Paul et Gene en raison de son addiction à la cocaïne. Amputé de la moitié de lui-même, Kiss doit se réinventer. Remplacements successifs, retours momentanés des deux autres membres fondateurs, doutes et résurrections...

Dans cette seconde partie du documentaire de D.J. Viola, Paul et Gene retracent le parcours du groupe à partir de leur douloureuse séparation de Peter et d’Ace, et évoquent la tournée d’adieux qu’ils réalisent aujourd’hui aux côtés du guitariste Tommy Thayer et du batteur Eric Singer.

Interviews, images d’archives et enregistrements live viennent illustrer leur récit à deux voix, montrant les artistes dépourvus de maquillage, en toute intimité.