« La folle histoire de Jean-Paul Belmondo » à revoir sur C8 samedi 20 août (vidéo)

À voir ou à revoir sur C8 samedi 20 août à 21:05, « La folle histoire de Jean-Paul Belmondo » un documentaire réalisé par Gwendoline Chesnais.

« La folle histoire de Jean-Paul Belmondo » ou l’histoire d’une légende du cinéma français. Du haut de ses 60 ans de carrière, 80 films et 130 millions de spectateurs, ce comédien a su montrer l’ampleur de son talent, passant du clown au séducteur, du bon vivant au cascadeur, avec pour ambition de divertir et de transmettre son plaisir au public.

À travers le récit de ses proches, vous revivrez le parcours de l’acteur qui a dû faire ses classes et franchir de nombreuses étapes avant d’être plébiscité par la crème des cinéastes et incarner le visage d’une époque.

Son large répertoire lui a permis de passer de la Nouvelle Vague aux aventures du magnifique Bob Sinclar avec une décontraction qui étonne encore la jeune génération d’acteurs rencontrée pour l’occasion : François-Xavier Demaison, Jérôme Commandeur et Philippe Lellouche ou encore ses proches collaborateurs : les réalisateurs Philippe Labro, Patrice Leconte, Danièle Thompson, et son ami Michel Drucker.

Vous allez également redécouvrir la vie à deux cents à l’heure du plus grand casse-cou du cinéma, réalisant lui-même ses cascades sous l’œil vigilant de son maître, Rémy Julienne, qui a accepté de nous livrer les coulisses de ses acrobaties les plus périlleuses. Des cascades qui sont définitivement devenues culte comme dans « L’homme de Rio », « Le Guignolo », « Peur sur la ville » ou encore au volant d’une voiture des années 30 dans « L’as des as », une scène très dangereuse dont l’acteur Rachid Ferrache se souvient avec effroi.

Des secrets de tournages les plus spectaculaires aux révélations les plus intimes, vous découvrirez aussi le visage d’un Jean-Paul Belmondo aussi drôle dans ses films que sur les plateaux de tournage comme en témoignent ses partenaires de jeu Claudia Cardinale, Cristiana Reali, Arielle Dombasle, Michel Boujenah ou encore Antoine Dulery, etc… qui ont accepté de revenir pour nous, avec humour, sur leurs plus grands fous rires à ses côtés.