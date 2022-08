“Les 100 lieux qu'il faut voir” : « De la Maurienne au Mont-Blanc » dimanche 21 août sur France 5 (vidéo)

Dimanche 21 août à 20:55, France 5 vous proposera de découvrir un numéro inédit de la collection documentaire “Les 100 lieux qu'il faut voir” : « De la Maurienne au Mont-Blanc » réalisé par Christophe Verhamme.

Qui n'a pas rêvé d'atteindre le plus mythique des sommets ? Un géant coiffé de blanc et culminant à 4 809 mètres : le colossal mont Blanc. Il coiffe de toute sa hauteur une région riche d'Histoire et de rencontres.

Partir à l'assaut du toit de l'Europe, c'est également découvrir la vallée de la Haute Maurienne et son passé mouvementé... Mais aussi le fameux parc des Ecrins, une réserve de biodiversité exceptionnelle, où rares sont ceux qui ont le privilège d'y vivre au quotidien.

Pour cette fabuleuse ascension, pas à pas, prenons de la hauteur et la direction du toit des Alpes...

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera le numéro « Les Flandres, un patrimoine hors du commun ».

De la terre noire du bassin minier, aux Beffrois gigantesques des grandes villes, des labyrinthes du marais de St Omer, aux longues plages dunkerquoises de plusieurs kilomètres de long. Les Flandres françaises dévoilent une infinité de trésors et de secrets.

Des rencontres hautes en couleur, des paysages marquants, des histoires émouvantes…Rien ne manque dans ce nouvel opus, alors laissez-vous envouter par la magie du Nord.