“Au bout c'est la mer” : « Le fleuve Manambolo à Madagascar » mardi 23 août sur France 5 (vidéo)

Mardi 23 août à 21:00, France 5 diffusera un nouvel épisode inédit de la 5ème saison de la série documentaire “Au bout c'est la mer”. Cette semaine, François Pécheux nous fait découvrir le fleuve Manambolo à Madagascar.

François embarque sur le Manambolo, le fleuve le plus sauvage de Madagascar. Une véritable expédition de 370 kilomètres jusqu’au canal du Mozambique.

Tout au long de ces rives isolées, c’est bivouac et autonomie car il n’y a aucune route à l’horizon. Dans ce Far West, François découvre des distilleries clandestines de Toaca Gazy, le célèbre rhum traditionnel malgache.

Plus loin, c’est l’ogre du fleuve, le crocodile, aussi craint que respecté, qui l’attend. Sur le Manambolo, il rencontre aussi des navigateurs insolites, comme Pily, une dealeuse de rhum, ou encore Tovonasy, le gardien de tombeaux vénérés, installés pour l’éternité dans les gorges du Bémaraha.

Au bout du voyage, les seigneurs de Morondava se dressent, les baobabs aujourd’hui en danger. Juste avant la mer, ce sont les mangroves géantes de Benzaville. François se retrouve au milieu d’une joyeuse bande de femmes Vézo, avec qui il partage des crabes de mangrove et le secret de leur masque de beauté. C’est en boutre qu’il va parcourir les derniers mètres qui le séparent du canal du Mozambique, le bras de mer de l’océan Indien, où le fleuve Manambolo se jette dans la mer…

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera « La Garonne ».

François Pécheux nous emmène donc découvrir la Garonne, en France. Des Pyrénées jusqu’à l’Atlantique, François va longer son cours à la rencontre de celles et ceux qui sont liés au fleuve. Son périple commence au Gouffre de Saoule, qui surplombe une des petites rivières qui rejoint ensuite le fleuve. Une arrivée dans l’eau sportive, qui se poursuit en kayak avec Bastien, son guide.

Au fil de l’eau, François rencontrera Jean-Luc, passionné d’archéologie, et qui reconstitue des Coracles, des petites embarcations à base de branches et de peaux de bêtes, comme le faisaient sans doute les gaulois. Puis en se rapprochant de Saint-Bertrand-de-Comminges, il va faire la connaissance de Solenn, une jeune bergère passionnée par son métier.

Dans la région de Toulouse, François va accompagner Frédéric, un scientifique, qui étudie l’évolution du silure dans la Garonne et ses affluents. Le silure, c’est un poisson d’eau douce qui peut mesurer jusqu’à 2m70. Sensations fortes garanties. Le fleuve devient ensuite de plus en plus large, jusqu’à ressembler à un grand fleuve d’Amérique du Sud. A Tonneins, François naviguera avec des amis qui ont restauré un vieux bateau de la région: la Miole. Il empruntera ensuite le Canal de Garonne, parallèle au fleuve, à bord de la péniche de Noël, pour se rapprocher davantage de la mer.

Dans la région de Bordeaux, la Garonne est rejointe par la Dordogne pour former la Gironde. A deux pas de son estuaire, se situe l’île Margaux. Pierre, vigneron, fera découvrir à François son île de rêve. Pour traverser l’estuaire, François a la chance de pouvoir embarquer à bord d’un de ces énormes bateaux qui traversent les mers du globe. A son bord, il rencontrera Yann, qui est un des pilotes spécialistes du fleuve, et qui aide à conduire le bateau jusqu’à la mer. Et enfin, après presque 600 kilomètres sur le fleuve, la mer est enfin là, avec un monument incontournable : le Phare de Cordouan. On dit qu’il est le roi des phares…