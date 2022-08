« Révélations monumentales : Machu Picchu » mardi 23 août sur RMC Découverte (vidéo)

Mardi 23 août à 21:05, RMC Découverte vous proposera de voir ou de revoir le documentaire « Révélations monumentales : Machu Picchu » réalisé par Félicie DERVILLE, Philippe HERPIN, Agnès BUTHION et Maud KLONINGER.

Erigée à 2430 m d'altitude, au coeur des Andes Péruviennes, foulée par plus de 800 000 visiteurs par an, la cité du Machu Picchu, demeure aux yeux de beaucoup la création urbaine la plus stupéfiante et la plus énigmatique de cette civilisation.

Les experts ont longtemps concentré leurs recherches sur le coeur de la citadelle, mais aujourd'hui, aidés des technologies les plus récentes, ils ont désormais les moyens de sonder l'impénétrable jungle tropicale qui l'entoure, explorer peu à peu ce qui se cache sous et autour de la cité, pour mieux en révéler les secrets.

En déshabillant la montagne, en sondant ses profondeurs et en prenant de la hauteur, les experts du Machu Picchu partagent leurs découvertes les plus récentes, et pénétrent des zones du site encore jamais révélées au public.