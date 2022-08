“Rendez-vous en terre inconnue” avec Vianney à revoir jeudi 25 août sur France 2 (vidéo)

Jeudi 25 août à 21:00, France 2 vous proposera de voir ou de revoir le 26ème opus de “Rendez-vous en terre inconnue” dans lequel Raphaël de Casabianca emmène le chanteur Vianney dans la dépression de Danakil, au nord-est de l’Éthiopie.

C'est un environnement désertique et austère, hérissé de volcans que va découvrir Vianney. Toute vie humaine y semble impossible. C’est pourtant là que vit le peuple Afar. Ces nomades sont éleveurs ; mais aussi bâtisseurs. Et ils ont trouvé, dans les entrailles de la terre, l’une des méthodes de survie les plus extraordinaires au monde…

Approcher la dépression de Danakil, c’est un peu comme changer de planète. Ici le thermomètre dépasse souvent les 50 degrés. Et pour cause, nous sommes à 150 mètres au-dessous du niveau de la mer, sur une faille hyper active, parcourue de volcans. Un environnement que d’aucuns jugeraient invivable. Ce désert de lave et d’obsidienne est pourtant le royaume des Afars.

La réputation de ce peuple est à la hauteur de l’austérité de leur région. Les Afars sont connus pour être de farouches guerriers. Une population rebelle et insaisissable, qui façonne depuis des milliers d’années un maquis isolé. Et aujourd’hui, la modernité tape à la porte de leur sanctuaire.

Raphaël et Vianney sont attendus dans la famille d’Humed. Installés sur les contreforts de l’un des innombrables volcans de la région, Humed et sa famille élèvent chèvres et dromadaires au milieu de ce désert minéral. Toujours à la poursuite de nouveaux pâturages, ils nomadisent entre les coulées de lave et les oasis. Mais ils ne sont pas de simples éleveurs. Comme leurs ancêtres, depuis des générations, ils construisent des boyna : des points d’eau artificiels. Grâce à un ensemble de canalisations, les Afars réussissent à capter les vapeurs volcaniques émanant du sous-sol, pour en récupérer l’eau. Une véritable prouesse technique. Et l’une des clés de la survie dans cette région.

Ce voyage extraordinaire est l’occasion pour Vianney et Raphaël de partager l’une des cultures les plus secrètes au monde. Ils découvrent des savoir-faire extraordinaires et une résilience unique. Comprendre la survie des Afars dans un milieu aussi hostile est une permanente leçon de vie.