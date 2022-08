« Dans les secrets du Parc Astérix » : série documentaire à revoir sur RMC Story jeudi 25 août (vidéo)

Jeudi 25 août à 21:05, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir la série documentaire en 3 épisodes « Dans les secrets du Parc Astérix » réalisée par Léa Thirion.

Chaque année, plus de 2 millions de visiteurs se pressent au parc Astérix. Un véritable royaume du divertissement, avec ses 42 attractions situées à 35 km de Paris. En famille ou entre amis, on peut se mesurer aux montagnes russes, parmi les plus vertigineuses d’Europe. Alors en coulisse, ça ne chôme pas.

Pendant plusieurs mois, les caméras de Léa Thirion ont suivi les équipes du plus gaulois de tous les parcs d’attractions.

Épisode 1

Près de 300 permanents et 1000 saisonniers, toujours en alerte. Vous allez découvrir les équipes du troisième plus grand parc de loisirs de France. Vous allez notamment découvrir Sébastien, le directeur. Sa mission : faire tourner cet énorme barnum qui encaisse plus de 120 millions d’euros chaque année. Mais aussi Laurent, le patron de la maintenance qui n’a qu’une seule priorité : la sécurité des visiteurs. Car des clients heureux, c’est l’assurance de faire tourner le business à plein régime.

Mélanie, elle, est vendeuse durant tout un été dans une boutique ambulante du parc. Chaque jour, elle vend pour 500 euros d’accessoires avec des techniques bien à elle pour que les parents mettent la main au porte-monnaie. Des visiteurs qui, bien souvent, passe tout un week-end sur place. Résultat : les 3 hôtels du parc affichent complet. Jade, la responsable, veille à ce que tout soit impeccable, notamment pour les clients VIP, les visiteurs réguliers du Parc.

Au rythme d’une saison, vous allez découvrir les coulisses du plus gaulois des parcs d’attractions !

Épisode 2

Les parcs à thème se livrent une concurrence féroce. En terme de manèges bien sûr, mais aussi maintenant en terme de célébration d’événements, comme Halloween. La fête des morts a d’ailleurs droit chaque année à des festivités dédiées au Parc Astérix qui accueille à cette occasion de nombreux petits et grands en manque de frisson.

Vous allez notamment faire la connaissance de Yune, la chorégraphe, et Kevin le directeur adjoint des spectacles. Ce sont eux qui dirigent les castings et forment les comédiens qui assurent le show. Ils veillent aussi au moindre détail dans les quatre maisons hantées du parc. Elle met le paquet pour transformer le parc gaulois en un royaume digne de la fête des sorcières.

Épisode 3

Dans ce nouvel épisode, vous découvrirez notamment Gérald et Laure qui ont décidé de passer un week-end au Parc avec leurs deux filles dans le dernier hôtel quatre étoiles du parc. Entre les attractions, les spectacles et les restaurants, la petite famille ne va plus savoir où donner de la tête.

Vous allez notamment découvrir, Vincent, le manager des attractions, dont la hantise est qu’une attraction tombe en panne. Ou bien encore Kevin, le directeur adjoint des spectacles qui s’apprête à relancer un des spectacles phares du parc. Dans les restaurants aussi, tout le monde est sur le pont. Sous la direction de David, les restaurants du Parc Asterix doivent satisfaire la faim de plus de 3000 personnes.

Entre coups de stress, bugs en série et business à gogo, découvrez les coulisses de l’un des plus grands parcs européens dans ce troisième épisode inédit, à suivre le jeudi 21 avril dès 21:05 sur RMC Story.