« Sauver Venise » des conséquences du dérèglement climatique, samedi 27 août sur ARTE (vidéo)

Comment préserver les trésors architecturaux et naturels de l’une des plus belles villes du monde ? Un état des lieux des solutions mises en œuvre par les Vénitiens pour faire face aux conséquences du dérèglement climatique à découvrir sur ARTE samedi 27 août à 20:50.

Bâtie il y a mille six cents ans sur le chapelet d’îles d’une zone marécageuse ouverte sur la mer Adriatique, Venise est confrontée à une multitude de fléaux. Si, au XVe siècle, de vastes travaux ont été entrepris pour lutter contre l'envasement progressif de la lagune, ces derniers ont aussi eu pour conséquence d'augmenter la fréquence des inondations, accrue désormais par le dérèglement climatique.

Devenue une destination phare de voyage, la cité italienne accueille chaque année des millions de touristes, ce qui aggrave encore les risques de submersion : le sillage colossal des paquebots et des cargos accélère en effet dangereusement l'érosion des marais salants voisins, alors que les nombreux bateaux à moteur qui circulent à vive allure sur ses voies navigables abîment les parois des canaux. Allant de pair avec l’élévation du niveau des eaux, le sel de mer, lui, ronge en silence les matériaux qui ont servi à construire ses palais et bâtiments séculaires...

Assurer l’avenir

De la salle de contrôle de Moïse, l’ingénieux système de digues artificielles contre la marée montante, au minutieux travail de restauration des mosaïques de la basilique Saint-Marc, d’une démonstration de navigation en hydroptère – un bijou de technologie qui file à 20 nœuds sans sillage – à la renaissance festive d’une régate d’aviron ou au bannissement, dans un étroit canal à l’ouest de la ville, des gigantesques navires de croisière, les Vénitiens, résilients, ne se résignent pas face aux nombreuses menaces qui les guettent.

Plongeant aux côtés des chercheurs, des ingénieurs et des artisans d’art qui, chacun dans leur domaine, sont mobilisés pour préserver les trésors architecturaux et l’écosystème lagunaire ayant fait de la Sérénissime l’une des plus belles cités du monde, ce documentaire met en lumière les solutions expérimentées pour assurer l’avenir d’une cité millénaire, fragilisée par les ravages du temps, la montée des eaux et le tourisme de masse.