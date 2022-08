« Gorges du Verdon : les défis du plus grand canyon d'Europe » lundi 29 août sur RMC Découverte

Lundi 29 août à 21:05, RMC Découverte diffusera le document inédit « Gorges du Verdon : les défis du plus grand canyon d'Europe » réalisé par Marie-Christine Carfantan.

Situées entre les départements des Alpes de Haute Provence et du Var, les gorges du Verdon est l’un des sites touristiques les plus visités en France. Aujourd’hui devenu un patrimoine incontournable, ses dimensions hors normes en font naturellement le plus grand canyon en Europe.

Il n’existe pas moins de 5 barrages qui ont été édifié sur le chemin du Verdon. 5 barrages et tout autant de défis à relever pour les construire. Il aura fallu près de 20 ans pour construire le premier des barrages, celui de Castillon. D’une hauteur de 95 mètres de haut, il a permis la mise en place du plus grand cadran solaire du monde.

Bien avant ces barrages, dès le XIXe siècle, le Verdon possédait son propre canal. Permettant d’acheminer l’eau du Verdon à Aix-en-Provence et aux communes environnantes, sa construction a représenté une véritable prouesse à l’époque. Long de 82 km, il est constitué entre autres de 81 tunnels, 4 grands siphons, 66 acqueducs et plusieurs ponts-acqueducs.

De la création des gorges, aux constructions les plus récentes, plongez au coeur de la Provence, pour découvrir comment les ingénieurs ont su tirer parti des forces du Verdon, pour ainsi révéler le plus grand canyon d’Europe.