“Au bout c'est la mer” : « Le fleuve Saint-Laurent au Canada » mardi 30 août sur France 5 (vidéo)

Mardi 30 août à 21:00, France 5 diffusera un nouvel épisode inédit de la 5ème saison de la série documentaire “Au bout c'est la mer”. Cette semaine, François Pécheux nous fait découvrir le fleuve Saint-Laurent au Canada.

Pour ce nouveau périple, François va descendre l’un des plus grands fleuves du Canada, le fleuve Saint-Laurent, long de 1200km.

Son aventure démarre sur le lac Ontario à bord d'un hydravion, moyen de transport très habituel au Canada. François enchaîne avec une navigation au milieu des Milles îles, jusqu’à frôler la frontière avec les Etats-Unis. Grâce à Bernie et à son magnifique bateau des années 20, il va rencontrer la doyenne des lieux.

Le Saint-Laurent s’élargit ensuite et accueille des tankers et des cargos pour une navigation plus commerciale. Aux abords de Montréal, c’est sous bonne escorte de la police, que François arrive au port. Et c'est sur les parois d'un immeuble des années 30, en mode alpiniste vertical, que François découvre une vue inoubliable sur le fleuve.

Non loin de la ville de Québec, François rencontre des artistes qui travaillent le bois flotté tout au long de l’année. Il découvre l'embarcation plutôt originale de Philippe, un bateau-bus échoué dans un endroit féérique, sur les bords du fleuve. À Tadoussac, c'est en compagnie de Charlène, spécialiste des mammifères marins, que François part à la découverte des baleines dans leur sanctuaire du fjord du Saguenay.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera « L'irrawaddy ».

François Pécheux nous fait découvrir le fleuve Irrawaddy au Myanmar. Principal cours d'eau du pays, avec plus de 2000 km de long, il traverse le pays du Nord au Sud. C'est à la frontière chinoise que François commence son périple. Et le premier contact avec le fleuve se fait avec la mise à l'eau d'une embarcation tirée par des éléphants !

La ville compte 2 millions et 1/2 d'habitants, mais ce qui frappe d'emblée, c'est la dimension sacrée de la ville. Ici, le bouddhisme, pilier des Birmans, est présent partout. Mais, c'est grâce à la boxe birmane que François partage ses premiers sourires. Niymi, une jeune femme d'une vingtaine d'années, partage sa passion avec son mari, avec un rythme d'entrainement plutôt intensif !

Après cette première baignage, direction Mandalay, deuxième ville du pays. La traversée du pont en bambou de Sir Kin, véritable prouesse technique reconstruit tous les ans avant la mousson sans clous ni vis, laisse François admiratif. Bientôt il arrive à la ville de Bagan. Avec ses 2000 monuments religieux, c'est la plus grande concentration de temples au monde. Rien de tel qu'un petit vol en montgolfière pour comprendre l'ampleur de ce joyau. La navigation reste paisible sur l'Irrawaddy et bientôt le delta laisse surgir des plantations de riz.

Et c'est dans ce dédale de terres marécageuses que François part avec Tassin à la chasse aux anguilles géantes, très prisées par les grands restaurants de Yangon. C'est au soleil couché que François termine son voyage, tout au bout du delta, c'est la mer ...