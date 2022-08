Soirée spéciale consacrée à Bourvil sur France 3 le 23 septembre pour le 52ème anniversaire de sa mort

Vendredi 23 septembre à 21:10, France 3 vous proposera le portrait de l'homme et de l'artiste qui, plus de 50 ans après sa mort, continue d'inspirer la sympathie des Français : Bourvil.

Le 23 septembre marquera le 52ème anniversaire de la mort de Bourvil. Ainsi, son histoire personnelle (1917-1970) rejoint celle des représentations collectives.

À cette occasion, France 3 programme une soirée spéciale avec la diffusion du documentaire « La traversée de Bourvil » suivi du film “La cuisine au beurre”.

21:10 « La traversée de Bourvil »

Radio, sketches, théâtre de boulevard, opérette, cinéma, chansons fantaisistes ou tendres, Bourvil est présent dans tous les domaines de la culture populaire.

Porté par la voix de Valérie Lemercier, ce portrait de Bourvil permet de retrouver ses plus belles chansons (des Crayons à La tendresse) et les moments forts de sa filmographie (des scènes cultes de La Traversée de Paris, du Corniaud et de La Grande vVadrouille au Cercle rouge). On y redécouvre aussi la richesse de sa carrière de chanteur et d’acteur, avec quelques pépites méconnues. Le témoignage des deux fils de Bourvil, des films de famille inédits et de très nombreuses archives nous racontent la vie trop brève de cet homme attachant, tout en nous faisant traverser un demi-siècle de la vie des Français.

La porosité de son œuvre avec le destin des Français est totale.

Dans ce documentaire, le projet des producteurs est sous-tendu par l’idée que Bourvil synthétise peut-être l’idéal d’égalité auquel les Français sont très attachés et cela peut expliquer l’immense sympathie qu’il suscite encore plus de cinquante ans après sa mort.

Un document de Boris Donné et Bernard Faroux, réalisé par Bernard Faroux.

22:40 “La cuisine au beurre”

En revenant à Martigues, Fernand Jouvin, qui sort de plusieurs années de captivité, ne s'attendait pas à découvrir sa femme, Christiane, remariée. Cette dernière, le croyant mort, a refait sa vie avec André, un Normand travailleur, qui a transformé le restaurant de Fernand en une table renommée. Mais le Marseillais ne compte pas laisser cette situation continuer...

Un film de Gilles Grangier, avec Bourvil, Fernandel, Claire Maurier.