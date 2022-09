« 100 jours au château de Versailles » : série documentaire inédite à suivre sur C8 à partir du samedi 3 septembre (vidéo)

Samedi 3 septembre à 21:15, C8 débutera la diffusion d'une série documentaire inédite : « 100 jours au château de Versailles » réalisée par François Barré.

Le Château de Versailles a accepté d’ouvrir les portes de ses coulisses pendant plusieurs mois. Pour la première fois, les caméras de cette série documentaire ont capté le quotidien des centaines de personnes qui font vivre ce haut lieu du patrimoine français.

À travers les 3 000 pièces du château et les 660 hectares des parcs et jardins, aux moments les plus importants, de jour comme de nuit, vous découvrirez des activités méconnues du grand public, des lieux insolites jamais visités et les petites mains expertes qui déplacent et entretiennent les 84 000 oeuvres du château de Versailles.

Ce documentaire vous propose une immersion dans les coulisses d’un tournage de série historique, assister à l’entretien du hameau de la Reine, se retrouver dans l’intimité de la Chapelle Royale, apprécier le patrimoine du château... Au détour d’une allée, vous observerez même le théâtre particulier où Marie-Antoinette jouait la comédie… Une expérience hors du commun pour un lieu d’exception !

Ce documentaire sera diffusé en 3 épisodes à suivre les samedis 3, 10 et 17 septembre sur C8.

Épisode 1

Près de Paris, sur près de six cents hectares, se trouve le domaine le plus connu de France : le château de Versailles.

Les grandes eaux, l'orangerie, le Trianon, l'opéra royal, la galerie des glaces ou la chapelle royale éblouissent les visiteurs depuis près de quatre cents ans. Loin d'être un lieu figé, le domaine est une véritable fourmilière où mille personnes travaillent chaque jour.

Conservateur, jardinier, horloger ou peintre, ils ont accepté de dévoiler leur quotidien et les secrets de leur métier.