Inédit : « Diana, les sept jours qui ont suivi sa mort » lundi 5 septembre sur France 5 (vidéo)

À l'occasion du 25ème anniversaire de la mort de la princesse Diana, France 5 lui dédie un documentaire, « Diana, les sept jours qui ont suivi sa mort », diffusé lundi 5 septembre à 21:00.

La chronique des sept jours qui ont séparé le décès de Diana de ses obsèques royales, racontée par ses fils, les princes William et Harry, par ses proches, et par des acteurs clés de l’événement.

On découvre comment la famille royale, le Premier ministre Tony Blair, les journalistes, mais surtout le peuple britannique ont réagi au drame. Les Britanniques ont immédiatement exprimé leur profond chagrin, qui s’est transformé au fil des jours en colère, d’abord contre la presse puis très vite contre la famille royale.

Et l'on découvre comment, en faisant preuve de plus d'humanité et de modernité, la monarchie britannique a alors réussi à surmonter l'une des crises les plus violentes qu'elle ait connue.

Un documentaire inédit réalisé par Henry Singer, produit par Sandpaper Films pour BBC Studios.