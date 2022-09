« Les trésors cachés des gorges » mardi 6 septembre sur France 5 (vidéo)

Mardi 6 septembre à 21:00, France 5 diffusera le documentaire inédit « Les trésors cachés des gorges » réalisé par Bruno Sevaistre.

La France recense un grand nombre de gorges, sinueuses et escarpées. Des canyons naturels creusés par l'eau et le temps, qui offrent un cadre majestueux pour s'évader le long des rivières.

Mais si les gorges sont des lieux de visite pour les vacanciers, elles ne sont pas que des destinations touristiques. Véritables sanctuaires de biodiversité, ces trésors cachés constituent un patrimoine écologique essentiel.

Aujourd’hui, des hommes et des femmes y vivent et y travaillent en harmonie avec la nature dans un échange vertueux. Plutôt que de dompter la nature, ces entrepreneurs ont compris qu'il est possible de vivre de ces gorges et d'y vivre mieux...