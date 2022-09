« 100 jours avec les gendarmes d'Aix-en-Provence » nouvelle série documentaire sur RMC Story à partir du 7 septembre

Mercredi 7 septembre à 21:05, RMC Story débutera la diffusion d'une nouvelle série documentaire en 4 épisodes : « 100 jours avec les gendarmes d'Aix-en-Provence ».

Les gendarmes le savent : au cours de leurs patrouilles de nuit tout peut vite arriver ! Le PSIG est une unité de surveillance, spécialisée dans les interventions musclées.

À quelques kilomètres de la méditerranée et de ses plages de rêves, Aix-en-Provence et sa région est une destination qui sent bon les vacances mais pas pour tout le monde.

Agressions, trafics en tous genres, grands délinquants de la route. Les 1100 gendarmes mobilisés se battent sur tous les fronts.

RMC Story diffusera 1 épisode chaque mercredi soir à partir du 7 septembre.