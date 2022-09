« Jardins XXL » : nouvelle série documentaire diffusée sur RMC Découverte à partir du 7 septembre

Mercredi 7 septembre à 21:05, RMC Découverte débutera la diffusion de « Jardins XXL », une nouvelle série documentaire inédite réalisée par Alexandra Montfort et Jérémy Ouisse.

Oliviers millénaires, pins centenaires, palmiers géants, ici on achète et on vend des arbres exceptionnels. On les transplante et on les replante dans des jardins pour leur donner une seconde vie.

Grâce à « Jardins XXL », plongez dans le quotidien d’une entreprise de création paysagère pas comme les autres, qui réunit tous les artisans du végétal.

Au coeur du Golfe de Saint-Tropez, ils sont plus de 150 à travailler de concert sur des projets hors normes, réunis par une passion commune : la culture de l’Eden.

Épisode 1 Logistique sous haute tension

Pour son premier jardin, Boris va relever un défi de taille : créer un jardin d´ambiance exotique avec de nombreux gros sujets, des enrochements, une pergola en bois massif sur un terrain étroit tout en escaliers à flanc de colline dans la baie d´Agay. Avec son équipe, il ne pourra compter que sur des grues de levage pour pouvoir acheminer les plus gros végétaux, sacs de terre et matériaux... une logistique d´envergure pour un jardin hors norme.

Épisode 2 Transplantation à hauts risques

En prévention des risques d’incendies, Laurent et son équipe de la pépinière doivent récupérer 12 grands pins parasol sur une pinède, l´espèce qui supporte le moins la transplantation. Minipelle, grue, poids lourd, ils vont déployer d’énormes moyens logistiques et humains sur plusieurs mois pour déraciner ces arbres de 8 tonnes et les transporter à la pépinière... pourtant rien ne garantit qu´ils survivent à l´opération.

En parallèle, Thierry le responsable achat de la pépinière tente de lancer une nouvelle gamme de végétaux: les cactus.