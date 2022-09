“Faites entrer l'accusé” « La folle cavale de Lionel Cardon » dimanche 11 septembre sur RMC Story

Dimanche 11 septembre à 21:05, Rachid M'Barki et Dominique Rizet vous proposeront voir ou de revoir sur RMC Story le numéro du magazine “Faites entrer l'accusé” qui revient sur l'affaire Lionel Cardon.

Le 11 octobre 1983, Lionel Cardon est soupçonné d'avoir tué un couple de médecins de Pessac, en Gironde. François-Xavier Aran, chirurgien, est retrouvé dans sa maison ligoté et bâillonné dans la baignoire : il a été étranglé avec un câble électrique. Son épouse Aline, anesthésiste, est retrouvée le 28 octobre dans un bois, tuée par une balle de 7,65 à bout touchant.

Dans la nuit du 21 au 22 novembre 1983, alors qu'il est en cavale, à moto, et se sait recherché, Cardon est arrêté par deux motards de la police pour défaut d’éclairage place de la Concorde. Il est sans aucune pièce d’identité, et les policiers lui ordonnent de les suivre jusqu’à la fourrière. Il est encadré par un policier devant lui et un autre derrière. Il prend soudainement la fuite et est pris en chasse par le motard Claude Hochard, qui finit par le rattraper dans le bois de Boulogne. Les deux hommes chutent, Cardon lui tire alors deux balles dans le cœur et le tue. Il s’enfuit dans le Bois de Boulogne.

Le 24 novembre 1983, il se réfugie au 59 rue Nicolo, dans le 16e arrondissement de Paris, dans le cabinet de l'avocate Nicole Dreyfus, qui avait été partie civile contre lui lors de son procès. Il la prend en otage et l'oblige, sous la menace, à téléphoner à la journaliste Annette Kahn, qui avait écrit un article sur lui, qui lui avait déplu, pour la faire venir dans le cabinet sous un faux prétexte. Des voisins qui avaient trouvé Cardon suspect préviennent la police. Assiégé et ne voyant aucune issue, l'intéressé songe à se suicider. Après des négociations de plus de sept heures, Nicole Dreyfus finit par le convaincre de se rendre. Il est arrêté et incarcéré à la prison de Gradignan.