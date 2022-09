ARTE rend hommage à Elizabeth II : soirée spéciale samedi 10 septembre à partir de 20:50

ARTE rend hommage à Elizabeth II lors d'une soirée spéciale samedi 10 septembre avec à 20:50 un documentaire inédit dans lequel la reine se raconte.

ARTE rend hommage à la reine d'Angleterre, disparue le 8 septembre 2022 à l'âge de 96 ans et après plus de 70 ans d'un règne qui aura marqué l'histoire.

Deux documentaires viendront ponctuer la soirée du samedi 10 septembre avec à 20:50 « Elizabeth par elle-même » qui avait été diffusé sur la BBC 1 en juin 2022 avec près de 5 millions de téléspectateurs et dans lequel la reine se raconte.

20:50 « Elizabeth par elle-même »

Les jeunes années de celle qui deviendra Elizabeth II, racontées par la reine elle-même, à l’aide d’archives royales et de films de famille totalement inédits. Un document exceptionnel.

Tout le monde connaît la reine Elizabeth II, qui a assumé pendant soixante-dix ans les plus hautes fonctions et connu l'une des vies les plus exposées au monde. Mais qui était-elle avant de devenir monarque ? Quel monde a-t-elle a dû laisser derrière elle lorsqu'elle est montée sur le trône ? Comment a-t-elle bâti une nouvelle vie, pour elle et sa famille, derrière les portes monumentales des palais royaux ?

À l’aide d’archives jamais montrées auparavant, ce documentaire dévoile une femme d'une étonnante simplicité, proche des siens, drôle et flegmatique. Des images rares, qui font partie des 400 films que le Palais de Buckingham a rendu publics cette année à l'occasion du jubilé de platine d'Elizabeth II.

22:10 « Downing street - Au service de Sa Majesté ? »

Depuis son couronnement en 1952, la reine Elizabeth II, un modèle de stabilité politique inégalé à ce jour, aura vu passer pas moins de quinze Premiers ministres.

De Winston Churchill à Boris Johnson, retour sur les rapports, parfois difficiles, entre la souveraine et ses chefs de gouvernement.