« A1 : le chantier du siècle » : document inédit diffusé lundi 12 septembre sur RMC Découverte

Lundi 12 septembre à 21:05, RMC Découverte diffusera le documentaire inédit « A1 : le chantier du siècle » réalisé par Jean-François Meplon.

Reliant l’axe Paris-Lille et longue de 211 kilomètres, l’A1 est aujourd’hui l’autoroute la plus fréquentée de France et même d’Europe !

Près de 200 000 véhicules l’empruntent quotidiennement. L’A1 dessert la banlieue nord de la capitale, notamment des sites d’intérêts économique ou touristique tels que le Stade de France, le Bourget, l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle et le Parc Astérix. Elle ne croise pas moins de 8 autres autoroutes sur ses 211 kilomètres de long.

À l’approche des Jeux Olympiques 2024 et du Grand Paris, elle s’apprête à vivre une incroyable transformation : la construction d’un pont qui reliera le Stade de France au futur centre aquatique, viaducs, échangeurs, tunnels, végétalisation de l’axe Roissy/Paris…

Plongez au coeur des plus grands ouvrages passés, en cours et à venir de cette autoroute hors norme !