« 100 jours avec les gendarmes d'Aix-en-Provence », épisode 2, mercredi 14 septembre sur RMC Story

Mercredi 14 septembre à 21:05, RMC Story poursuivra la diffusion de série la documentaire inédite en 4 épisodes : « 100 jours avec les gendarmes d'Aix-en-Provence ».

Épisode 2 « Prostitution : coup de chaud en provence »

À deux pas de la Méditerranée, aux portes de Marseille : Aix-en-Provence, une agglomération qui sent bon le Sud et le soleil. Pour les 2 millions d'habitants des Bouches-du-Rhône, une douceur de vivre en apparence mais la réalité est parfois plus sombre.

Rien que dans le département, on compte plus de 300 crimes et délits par jour. Des violences quotidiennes que doivent gérer les forces de l’ordre.

Entre alcool, exhibition et coup de folie, les 1 100 gendarmes du groupement sont en alerte permanente.