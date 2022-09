« Objectif maison : 1 an pour tout changer » nouvelle série documentaire à suivre sur 6ter à partir du 15 septembre (vidéo)

Jeudi 15 septembre à 21:05, 6ter débutera la diffusion d'une nouvelle série documentaire inédite : « Objectif maison : 1 an pour tout changer ».

Chaque année, plus d’un million de Français deviennent propriétaires. Construire ou rénover une maison, c’est souvent un sacré challenge et l’aventure d’une vie.

Pendant un an, sept familles ont ouvert les portes de leurs chantiers. Qu’il s’agisse d’une maison en kit, d’une auto- construction ou d’une rénovation titanesque, toutes ont un budget à tenir : 300 000€ maximum. Et bien sûr, elles rêvent d’emménager au plus vite ! Mais entre les retards, le manque d’expérience et les problèmes d’approvisionnement, les nerfs de ces constructeurs en herbe seront mis à rude épreuve.

Un chantier n’est jamais un long fleuve tranquille... Alors, comment réussiront-ils à surmonter ces épreuves tout en gérant leur vie familiale forcément bouleversée ?

Épisode 1

Dans ce premier épisode, 3 familles nous ouvrent les portes de leurs chantiers.

Pour les Roulet qui transforment une usine en maison, salle de classe pour la maman et atelier pour le papa, c’est une grande étape : ils font couler la dalle de béton. Mais Sabine n’est plus certaine d’aimer la couleur qu’ils avaient choisi…

Les Riby quittent leur maison de Vesoul pour venir au soleil, à Mazamet, construire leur maison en kit. Mais lorsqu’ils arrivent sur place, c’est la première déconvenue : la dalle qui va supporter la construction n’a pas été coulée. Le chantier prend déjà du retard, la famille va donc devoir vivre en plus longtemps dans un camping-car à 5, 3 chiens et 1 chat…

Les Maene, qui ont quitté la Belgique pour faire d’une grange en ruine leur futur cocon familial, s’attaquent aux premiers travaux et notamment à un qui menace de s’écrouler s’il n’est pas rapidement renforcé !

Épisode 2

Les Riby vont enfin pouvoir recevoir leur maison ! Un Légo géant de 123 pièces, 5 tonnes de matériaux qu’ils vont devoir assembler tous les deux. Mais la pluie et des erreurs de débutant vont faire monter la tension entre Gladys et Laurent.

Dans le Nord, vous ferrez la connaissance de Mathilde et Maxence, deux jeunes Parisiens qui découvrent les joies de la vie de château… en ruine ! Il faut vite aménager un espace pouvant les accueillir car Mathilde va donner naissance à leur second enfant dans quelques semaines…

Dans l’Oise, Sylvie et Lionel achètent une maison pré-fabriquée. La promesse : petit prix et rapidité ! Et question rapidité, Lionel ne va pas en revenir…

Les Lebigre construisent seuls une maison de 220 m² pour leur famille dans la forêt landaise. Une structure tout en bois qui, normalement, pourra se passer de chauffage. Mais pour le moment, la pluie ne cesse de tomber et retarde considérablement l’avancée du chantier…