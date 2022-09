« Tattoo Shop, les rois du tatouages » : le 3ème épisode diffusé jeudi 15 septembre sur RMC Story

Jeudi 15 septembre à 21:05, RMC Story vous proposera de découvrir le 3ème épisode inédit de la série documentaire « Tattoo Shop, les rois du tatouages ».

Historiquement, le tatouage était un signe d’appartenance, une marque d’identité qui renforçait les liens sociaux entre les individus. Désormais, l’essor du tatouage est aussi lié à un sentiment personnel et individuel.

En France, l’engouement pour les tatouages ne cesse de croître : 18% des Français étaient tatoués en 2018 selon une enquête Ipsos pour La Croix, contre 10% en 2010, avec autant de succès chez les hommes que chez les femmes. Et chez les 18-24 ans, cette proportion atteint même 26 % !

L’État français a depuis instauré des normes sanitaires strictes : travailler avec des aiguilles à usage unique, bien emballer son matériel, se laver les mains, porter des gants…

Une régulation nécessaire dans un milieu qui a connu une croissance phénoménale dans l’hexagone. En 1982 on comptait 15 salons contre plus de 4000 aujourd’hui.

Plongez en immersion au coeur de trois salons parmi les plus réputés de France pour découvrir et comprendre comment travaillent ces artistes, véritables rois dans leur domaine. À travers chaque épisode, ils devront faire face à des demandes et des défis toujours plus fous les uns que les autres.

Épisode 3 Projet Full Body



À Rennes chez Kalil Tattoo Family, Corentin l'apprentie tatoue deux branches d'olivier qui doivent impérativement être symétrique tandis que l'expert en forme géométrique entame une grosse pièce.

À St-Germain-en-Laye, Dimitri HK travaille sur un full body pendant que Pompéi recouvre les cicatrices cancéreuses d'une jeune femme.

Manuella Ana la tatoueuse parisienne est en déplacement à Toulouse pour la semaine, au shop Le Gamin À Dix Doigts une de ses collègues termine une pièce complexe.

