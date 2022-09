« Nos continents » : série documentaire inédite en 6 épisodes à suivre samedi 17 septembre sur ARTE (vidéo)

En six épisodes, un panorama de nos continents et de ceux qui les peuplent depuis des millénaires. Les 3 premiers épisodes seront diffusés sur ARTE samedi 17 septembre à partir de 20:50.

Épisode 1 L’Australie et l’Océanie

Après la séparation de l'Antarctique et de l'Océanie il y a 35 millions d'années, une bande de terre se forme, durant l'âge de glace, entre les actuelles Papouasie-Nouvelle-Guinée et l'Australie. Cette dernière, qui voit s'établir les premières populations aborigènes, devient ainsi le foyer de la plus vieille civilisation humaine, dotée d'un savoir millénaire et capable, par exemple, de trouver des points d'eau épars en plein milieu des déserts, garantissant leur prospérité.

Plus récente, l'histoire de la Nouvelle-Zélande ne manque pas pour autant d'impressionner : située dans les quarantièmes rugissants (latitudes entre les 40e et 50e parallèles de l'hémisphère Sud, traversées de vents violents), l'île abritait dans les premiers temps un brillant peuple de navigateurs, inventeurs des catamarans et mus par un extraordinaire courage.

Découverte du continent océanique, par une approche interdisciplinaire qui réunit anthropologues, linguistes et sociologues.

Épisode 2 L’Amérique du Nord

Loin du froid polaire du nord de l'Amérique, où les températures avoisinent facilement les - 50 degrés, la côte ouest du continent présente des paysages verdoyants : les sols y sont fertilisés par les cendres de multiples volcans. Au-delà de sa diversité topographique, la richesse de ce continent repose sur son histoire : le Midwest, l'actuel grenier à blé des États-Unis, a été imprégné du sang des peuples indigènes qui y furent décimés. Les États du Sud, eux, restent façonnés par le labeur séculaire des esclaves. Au Yucatan, région du sud-est du Mexique, la prestigieuse civilisation des Mayas resurgit à chaque nouvelle fouille archéologique.

Épisode 3 L’Asie

Lorsque le sous-continent indien et le sous-continent eurasien entrent en collision, 55 millions d'années avant notre ère, l'Himalaya s'étire et s'étend tout le long de la zone d’impact. Cette chaîne de montagnes jouera dès lors un rôle considérable en Asie : barrière naturelle entre le nord et le sud, elle empêche les nuages de pluie et les moussons d'atteindre la partie nord du continent, ce qui explique la diversité étonnante des paysages asiatiques. La steppe et les terres arides de Mongolie alternent avec les plateaux déserts de Mésopotamie, tandis que l'Asie du Sud-Est se répand en jungles et en terres fertiles où la culture du riz en terrasses domine le paysage. Berceau de la civilisation humaine, l'Asie est aujourd'hui pionnière dans bien des domaines et impose progressivement son rythme au reste du monde.

La suite de cette série documentaire sera diffusée samedi 24 septembre.