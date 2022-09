“Faites entrer l'accusé” : nouvelle saison inédite à découvrir sur RMC Story à partir du dimanche 18 septembre (vidéo)

Dimanche 18 septembre à 21:05, RMC Story débutera la diffusion d'une nouvelle saison inédite de “Faites entrer l'accusé” présentée par Rachid M’Barki et Dominique Rizet.

Rachid M’Barki et Dominique Rizet présenteront 10 nouveaux épisodes qui viendront enrichir, dès le dimanche 18 septembre sur RMC Story, la collection de “Faites entrer l'accusé”. Jamais la chaîne n’aura proposé autant d’enquêtes inédites.

10 affaires judiciaires qui seront racontées, décortiquées, expliquées, des faits jusqu’au dernier procès.

Si la famille reste au coeur de toutes les scènes de crime, “Faites entrer l'accusé” continue à explorer celle du grand banditisme, avec ses scènes de braquage et ses évasions spectaculaires !

On y apprendra comment les policiers captent aujourd’hui les scènes de crime, comment la loi sur l’inceste a évolué en France, comment l’administration pénitentiaire traite les longues peines, mais aussi comment la lâcheté des hommes peut tuer un garçon de 20 ans…

En 10 épisodes, Rachid M’Barki et Dominique Rizet nous guideront, de Saint-Tropez à la frontière belge ou espagnole, en passant par la Suisse, et la région nantaise.

Un tour de France du crime, pour découvrir les dessous techniques et scientifiques des affaires les plus médiatisées telles que l’affaire Troadec ou les moins connues avec l’affaire Aurélien Pioger, mais aussi des mobiles « extraordinaires », comme celui de cette criminelle qui a tué, parce qu’elle voulait qu’on l’aime...

Ou encore, des témoignages bouleversants, comme celui de cette jeune femme qui raconte, lors d’un récit glaçant, comment son père a exercé pendant des années, son emprise sur sa famille, pour abuser de ses filles...

Premier inédit de cette nouvelle saison : « Obsession sur les Troadec ».

C’est une affaire qui mobilise immédiatement la police et la presse, tant la disparition, le 23 février 2017, de Pascal, Brigitte, Sébastien et Charlotte Troadec, a un goût de déjà vu dans la région nantaise.

7 ans après le massacre de la famille Dupont de Ligonnès, à 4 km de ce premier drame familial, voilà qu’un couple et ses deux enfants de 18 et 21 ans, ne donnent, de nouveau, plus signe de vie... La présence de leurs voitures devant la maison, des traces de sang à différents endroits de la maison, la découverte d’un pantalon, d’une carte vitale et d’autres affaires dans un rayon de 250 km autour d’Orvault, ne laissent aucun doute à la PJ de Nantes, sur la gravité des faits.

Et très vite, une piste s’impose, autour d’un mystérieux vol d’or, dont Pascal Troadec se serait rendu coupable, au détriment de sa soeur, Lydie et de son compagnon, Hubert Caoussin. Un trésor, que personne n’a jamais vu dans la famille, mais dont le vol supposé a rendu fous de jalousie les Caoussin.

Cette affaire, c’est celle d’un délire de persécution, qui a tourné au drame. 4 membres de la même famille, réduits à 400 grammes de cendres, pour une rancoeur ruminée jusqu’à l’obsession.