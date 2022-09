« Ca chauffe au rayon thé glacé » mardi 20 septembre sur France 5 (vidéo)

À voir sur France 5 mardi 20 septembre à 21:00, le documentaire « Ca chauffe au rayon thé glacé » réalisé par Philippe Poiret.

Les boissons à base de thé glacé sont "la" nouvelle alternative aux sodas classiques : réputées plus saines, avec des versions allégées en sucre, le marché a explosé avec 358,5 millions de litres vendus en 2018 en France.

Les industriels ont désormais déclaré la guerre au célèbre "Ice Tea" et chacun essaie de sortir le nouveau thé glacé qui va détrôner le soda phare. Mais ces boissons ne sont pas plus saines les unes que les autres...

La soirée se poursuivra sur France 5 avec un second document à base de thé : « Les infusions en pleine ebullition » réalisé en 2020 par Anne-Sophie Lévy-Chambon.

La tisane, le breuvage préféré de nos grands-mères a aujourd'hui le vent en poupe. Naturelle, sans théine, sans caféine ou sans sucre ajouté, l'infusion s'impose comme une boisson saine et comme une alternative au thé et au café. Fini la simple camomille de nos mamies, les infusions d'aujourd'hui sont faites de plantes mais aussi d'écorces de fruits et les marques dépoussièrent le genre.

Les anciennes marques se réinventent en proposant de nouveaux goûts quand une multitude de nouveaux acteurs s'emparent du marché en proposant des infusions "nouvelle génération" en mélangeant les plantes et des épices comme la cannelle ou le safran. Chaudes ou froides, les infusions sont aujourd'hui bues par tous simplement pour le plaisir.

Alors comment les tisanes que nous buvons sontelles élaborées ? Que contiennent réellement les sachets d'infusion ? Les tisanes ont-elles vraiment les effets annoncés sur les emballages ?