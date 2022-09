« On fait quoi si tout s’effondre ? » : reportage inédit de Martin Weill, mercredi 21 septembre sur TMC

Mercredi 21 septembre à 21:15 sur TMC, Martin Weill vous proposera de découvrir une nouvelle enquête inédite : « On fait quoi si tout s’effondre ? ».

Sécheresse record, pandémie, guerre en Ukraine... et si les catastrophes à répétition leur donnaient raison ? Selon un sondage, 65% des Français estiment qu’un effondrement de notre société pourrait arriver dans les prochaines années.

Martin Weill et ses équipes sont partis à la rencontre de celles et ceux qui se préparent au pire. En cas d’extrême urgence, Siham, mère de 2 enfants, a prévu des sacs d’évacuation pour toute la famille. Emile, étudiant, a équipé son appartement d’une pièce « spéciale survie », avec stocks de nourriture et combinaison anti radiations nucléaires. Pour Boris, l’effondrement a déjà commencé et il compte sur l’entraide pour y faire face. Au cœur des Cévennes, il vit avec six autres volontaires dans un hameau auto-suffisant.

Autonomistes, survivalistes, ou simples citoyens prévoyants, comment imaginent-ils la vie d’après ? Comment rester serein quand on croit à la fin du monde ? Et en cas de catastrophe, quel est le b.a.-ba pour survivre ?

Un documentaire inédit à ne pas rater mercredi 21 septembre à 21:15 sur TMC, juste après Quotidien.