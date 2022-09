« Spice Girls : Girl power, ces filles qui ont changé le monde » vendredi 23 septembre sur ARTE (vidéo)

Entre déchaînement médiatique et conquête émancipatrice, voyage au cœur du tourbillon Spice Girls, qui essora ses interprètes mais contribua à changer les mentalités. Un document inédit à découvrir vendredi 23 septembre à 22:25 sur ARTE.

"Je cherche une version féminine de Take That, mais j'aimerais qu'elle soit plus populaire", confie le manager Chris Herbert à une caméra, lors d’une séance d’auditions.

Les cinq jeunes femmes retenues, Melanie Brown, Melanie Chisholm, Emma Bunton, Geri Halliwell et Victoria Adams, l'exauceront au-delà de toute espérance. Durant quatre années fastes de 1994 à 1998, le tourbillon Spice Girls déferle sur la planète entière. Aujourd’hui encore, le groupe, qui a tourné en 2019, mais sans Victoria, devenue Mme Beckham, rassemble des millions de fans à travers le monde.

Fortune et infortune

On mesure mal, aujourd'hui, la "Spicemania" qui s'empara de l'île britannique au mitan des années 1990. Spice, le premier album du quintette, monté de toutes pièces par un manager au flair prescripteur, fut et reste à ce jour l'album d’artistes féminines le plus vendu de tous les temps. Au-delà de l'effet de mode, la spécificité du groupe se profilait déjà : pour la première fois, les cinq jeunes femmes cosignaient l'intégralité des chansons proposées.

Ces "filles de la classe ouvrière qui avaient trouvé le moyen de s'enrichir", selon l'une des intervenants du documentaire, subirent les foudres liées à la starification tout autant qu'elles en auront profité. Déchainement sexiste (inimaginable aujourd'hui à l’ère #MeToo) des tabloïds et commentateurs anglais, déboires privés, carrières minées par les problèmes de santé ou de dépression…

Toutes ne connurent pas une fortune égale, mais chacune aura souffert du violent revers de la médaille. Mais pour toute une génération, les Spice Girls aurant allumé l'étincelle d'une révolution émancipatrice : ce girl power qui résonne désormais plus que jamais auprès du grand public.