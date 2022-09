“Echappées Belles” : « Maroc, de village en village », samedi 24 septembre sur France 5 (vidéo)

Samedi 24 septembre à 21:00, France 5 vous proposera de suivre un nouvel inédit du magazine “Echappées Belles” dans lequel Ismaël Khelifa nous emmènera au Maroc.

Bienvenue au Maroc. Un territoire de plus de 710 000 km2, qui fait rêver les touristes du monde entier.

Quand on pense au Maroc, on songe très vite aux villes les plus connues du pays comme Marrakech, Essaouira ou encore Fès et Casablanca. En marge de ces villes très populaires, Ismaël Khelifa vous emmène dans des endroits bien moins fréquentés, aux airs de bout du monde : les villages marocains. Autant de lieux que de rencontres insolites.

Aux côtés d'Ismaël une pilote d'avion à Aït Ben Haddou, un décor de cinéma à ciel ouvert, une alpiniste légendaire à Tahanaout, une petite famille d'agriculteurs et aussi un maître potier à Timegroute. Que trouvent-ils d'aussi singulier à vivre dans ces villages de montagne ? Qu'est-ce qu'ils vivent de plus en étant un peu à l'écart.

Les reportages diffusés :

La carte d'identité des villages marocains

Dattes, argan et safran : l'or des villages

Oualidia, le village de pêcheurs

Chez les Berbères

L'esprit nomade du désert

La solidarité des villages.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera le numéro « Colombie, le nouvel eldorado ».

À l'occasion de la fête des fleurs à Medellin, Sophie Jovillard va à la rencontre des Colombiens, et nous emmène à la découverte de villages authentiques, de leurs marchés pittoresques, de leurs espaces naturels immenses, accompagnée des sourires chaleureux qui s'invitent sur tous les visages.