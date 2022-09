« Nos continents » : les trois derniers volets diffusés samedi 24 septembre sur ARTE

Samedi 24 septembre à 20:50, ARTE diffusera les trois derniers volets de la série documentaire « Nos continents » qui offre un panorama de nos continents et de ceux qui les peuplent depuis des millénaires.

Épisode 4 L'Afrique

La présence de nombreux fossiles retrouvés dans la vallée du Grand Rift, au cœur de l'actuelle Éthiopie, place l'Afrique au statut de "berceau de l'humanité". Il y a 200 millions d'années, les forces tectoniques ont formé un paysage bien singulier.

Étendu sur plusieurs latitudes, le continent africain présente des climats très variés face auxquels les humains ont, au fil des millénaires, déployé des trésors d'ingéniosité dans leurs stratégies d'adaptation pour survivre aux conditions extrêmes de ces territoires.

De nombreuses barrières – fleuves difficilement navigables, déserts arides, forêts infranchissables – ont longtemps freiné le développement des Homo sapiens, puis entravé leurs échanges. Réunissant archéologues, historiens et biologistes, une découverte pluridisciplinaire du continent africain.

Épisode 5 L’Amérique du Nord

Loin du froid polaire du nord de l'Amérique, où les températures avoisinent facilement les - 50 degrés, la côte ouest du continent présente des paysages verdoyants : les sols y sont fertilisés par les cendres de multiples volcans. Au-delà de sa diversité topographique, la richesse de ce continent repose sur son histoire : le Midwest, l'actuel grenier à blé des États-Unis, a été imprégné du sang des peuples indigènes qui y furent décimés. Les États du Sud, eux, restent façonnés par le labeur séculaire des esclaves.

Au Yucatan, région du sud-est du Mexique, la prestigieuse civilisation des Mayas resurgit à chaque nouvelle fouille archéologique.

Épisode 6 L'Europe

Dotée d'un climat exceptionnellement favorable par rapport aux régions situées aux mêmes degrés de latitude, l'Europe dispose de conditions de vie bien plus amènes que d’autres continents. Elle doit son climat tempéré au Gulf Stream – un courant océanique chaud s'écoulant d'est en ouest dans l'Atlantique Nord –, et ses terres fertiles, aux anciens glaciers de la dernière glaciation, qui ont laissé derrière eux un limon, propagé sur tout le continent par le vent et l'eau.

Même de nos jours, l'Europe est morcelée en de nombreux États, ce qui encourage la compétition et l'innovation. Elle est ainsi devenue, dès les temps modernes, le continent du progrès technique avec l'invention de la machine à vapeur qui lança la première industrialisation. Réunissant archéologues, historiens et biologistes, une découverte pluridisciplinaire du continent européen.