« Paris, plus belles ville du monde » : série documentaire inédite à voir sur C8 à partir du 24 septembre

Samedi 24 septembre à 21:15, C8 débutera la diffusion de « Paris, plus belles ville du monde » une série documentaire inédite en 3 volets réalisée par Julien Pot et Aurélie Bademian.

Paris, "la ville lumière", attire tous les regards et des millions de touristes chaque année, fascinés par ses monuments, ses musées et son charme, célèbres dans le monde entier.

Visites privées, gastronomie, lieux insolites : jetez un regard neuf sur la capitale française.

Épisode 1 Dans les coulisses des endroits interdits au public de Paris

Etes-vous sûr de connaître tous les secrets que cachent la capitale ? Ce premier épisode vous propose de découvrir Paris comme vous ne l’avez jamais vu.

Au programme, des voltigeurs adeptes du "Parkour", qui bravent les interdits, explorant les toits de Paris en traversant des quartiers entiers ; des stations fantômes du métro parisien au cœur de la capitale qui sont strictement interdites au public, ainsi que la station entièrement réservée aux tournages de films.

Au détour d’une ruelle, les façades des immeubles que vous croisez ne sont parfois pas réelles et cachent des souffleries géantes.

Vous allez également découvrir que, sous une célèbre place de la capitale, à 20 mètres de profondeur, 6 millions de Parisiens sont enterrés !

La Garde républicaine a également ouvert ses portes, nous dévoilant ses coulisses et nous présentant ses plus beaux chevaux.

Enfin, la Seine nous dévoile ses créatures insolites : alligators, piranhas...

Voici Paris, comme vous ne l’avez jamais vu !