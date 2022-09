“Les potagers de Julie” : nouvelle collection documentaire avec Julie Andrieu, samedi 24 septembre sur France 3

Julie Andrieu vous donne rendez-vous sur France 3 samedi 24 septembre à 16:15 pour une nouvelle collection documentaire inédite : “Les potagers de Julie”.

Julie Andrieu se lance dans l’aventure potagère, car bien cultiver c’est acquérir une vraie liberté, mais c’est aussi se nourrir sainement et goûter à un plaisir personnel et familial.

Novice au pays des gardiens de la terre, Julie part, toutes les semaines, à la rencontre de jardiniers et jardinières passionnés qui vont nous enseigner leurs secrets et leurs astuces. Mais Julie va plus loin et se lance aussi un défi en créant son propre potager, aidée par Lola, une jeune maraîchère d’Île-de-France. Chaque émission met en valeur une région et un légume, de sa semence à sa récolte. L’occasion de découvrir l’aubergine de Barbentane, la tomate de Marmande et bien d’autres délicieux légumes. Après sa récolte, le légume est sublimé et cuisiné par Julie et un chef de la région, autour de recettes faciles et inventives.

De la graine à l’assiette, “Les potagers de Julie” vont vous faire mettre les mains à la terre mais aussi à la pâte !

Pour ce premier numéro, Julie part à la quête de l’aubergine, le diamant noir du potager, très difficile à dompter. Pour ce légume, Sébastien Chazal, notre dynamique jardinier du Vaucluse, tente les expérimentations les plus folles, surtout lorsqu’on lui dit que c’est impossible. Pourquoi ne pas notamment planter des aubergines dès le mois d’avril, avant les traditionnels Saints de glace ? Une hérésie au potager mais qui ne fait pas peur à ce jardinier rebelle !

Cette découverte de l’aubergine de Barbentane va être aussi l’occasion de flâner dans le beau jardin potager provençal du château Val Joanis. Ce jardin remarquable, soumis au torride climat de la Provence, est toujours à la recherche de bonnes idées pour réduire sa consommation d’eau.

Les potagers de Julie vont enfin à la rencontre d’un apiculteur de la région, expert en miel de lavande, et nous font découvrir l’étonnant rucher de Thouzon.

L’aubergine de Barbentane est sublimée par 4 recettes :