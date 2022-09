« Olivier Rousteing rhabille Jean Paul Gaultier » lundi 26 septembre sur France 5 (vidéo)

Lundi 26 septembre à partir de 21:00, France 5 proposera une soirée spéciale « Paris Fashion Week » avec la diffusion de deux documentaires « Olivier Rousteing rhabille Jean Paul Gaultier » et « Jean Paul Gaultier se défile ! ».

À l'occasion de l'ouverture de la Paris Fashion Week qui se déroule du 26 septembre au 4 octobre 2022, France 5 vous invite dans les coulisses de la haute couture française grâce à deux documentaires immersifs qui en dévoilent les secrets et en retracent l'histoire.

21:00 « Olivier Rousteing rhabille Jean Paul Gaultier » (Inédit)

Jean Paul Gaultier a présenté sa dernière collection lors d'un défilé spectaculaire présenté en janvier 2020 au Théâtre du Châtelet pour célébrer ses 50 ans de création.

Depuis, la création des collections haute couture de la maison est confiée chaque saison à un créateur différent. Événement, en juillet 2022, c’est Olivier Rousteing, directeur artistique de la Maison Balmain, qui a présenté la nouvelle collection Couture.

Loïc Prigent et ses équipes ont donc suivi Olivier Rousteing durant tout son processus créatif, des premiers croquis aux premières toiles, sa redécouverte des archives de la Maison Gaultier, ses échanges avec les premières mains et les premiers essayages.

Le jour du défilé, ils sont à la fois présents en salle, en coulisses et à l'entrée des invités pour capturer cet événement à 360 degrés. De la cabine de mannequins 100 % top models aux invités triés sur le volet, parmi eux notamment les Kardashian, Neymar, Rossy de Palma… Les caméras de Loïc Prigent filment tout : des derniers ajustements d'Olivier Rousteing sur les mannequins avant qu’elles ne s'élancent sur le podium, installé traditionnellement au siège de la Maison boulevard Saint-Martin à Paris, jusqu’aux réactions des invités et du public à l’issue du show.

Un mois après le défilé, grâce à une interview en toute intimité avec Olivier Rousteing, nous revenons avec lui sur cette expérience inoubliable.

21:50 « Jean Paul Gaultier se défile ! » (Rediffusion)

Pour fêter sa 50e année en tant que couturier, Jean Paul Gaultier organise son tout dernier défilé le 22 janvier 2020 au Théâtre du Châtelet, un événement mêlant mannequins et performances artistiques.

Dans un documentaire à l’accès exclusif, Loïc Prigent suit le plus célèbre trublion de la mode française dans cet exercice virtuose et jubilatoire, à la fois un retour sur sa carrière et la démonstration que sa créativité n’est toujours pas tarie.

L’occasion de revenir sur 50 ans de grands classiques qui ont marqué la mode et les esprits : le corset, la marinière, les imprimés tatouages, les jupes pour hommes, la haute couture revisitée.

50 années iconiques racontées dans un format au rythme drôle, enlevé, plein de surprises et d’informations, par le couturier lui-même et par ceux qui l’ont accompagné depuis ses débuts, amis plus ou moins célèbres, mannequins et journalistes, artistes et collaboratrices.

Un documentaire sur un événement au retentissement mondial et qui fait rayonner la France. Une radiographie profonde sur le génie d’un grand créateur et son processus créatif toujours en ébullition.