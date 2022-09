« Labels : des verts et pas mûrs » : enquête sur les labels écolos, mardi 27 septembre sur France 5 (vidéo)

Mardi 27 septembre à 21:00, France 5 diffusera le documentaire intédit « Labels : des verts et pas mûrs » réalisé par Baya Bellanger et Floriane Chaume.

Depuis quelques années, attirés par le succès du label bio, les agriculteurs conventionnels et les industriels de l'agroalimentaire surfent, eux aussi, sur la vague « écolo » sans pour autant satisfaire aux critères du bio. Des dizaines de labels « verts » ont fleuri : Zéro Résidu de Pesticides, Cultivés Sans Pesticides, Haute Valeur Environnementale ou encore MSC Pêche durable.

Des légumes au poisson en passant par les condiments, qu'ils soient privés ou publics, ils sont partout. De quoi donner le vertige et laisser les consommateurs perplexes. Tous nous promettent de consommer mieux, en protégeant la planète. Mais si certains répondent à un cahier des charges très protecteur de l'environnement, d'autres ne sont qu'un argument publicitaire de plus. Un « greenwashing » particulièrement bienvenu au moment où les consommateurs favorisent plus que jamais les achats écolos.

Alors, comment s'y retrouver dans la jungle des labels ? Comment sont-ils attribués ? Quels sont ceux qui apportent de véritable garanties environnementales et ceux qui se contentent de verdir les étiquettes ?

Ce documentaire enquête sur ces labels écolos, des exploitations jusqu'à nos rayons, pour aider à y voir plus clair et peut-être plus vert.