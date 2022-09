« Août 2021 : fuir Kaboul » : récit au cœur du chaos mardi 27 septembre sur ARTE (vidéo)

À la mi-août 2021, le monde a les yeux rivés sur l’aéroport de Kaboul où se déroule une évacuation menée en catastrophe avant le départ des troupes alliées et alors que les talibans ont repris la capitale. Récit en immersion au cœur du chaos par ceux qui ont pu fuir et ceux qui ont choisi de rester. Un document à voir sur ARTE mardi 27 septembre à 20:55.

Février 2020. Les États-Unis et leurs alliés décident de se retirer d’Afghanistan, après dix-huit ans de guerre. Quinze jours avant le départ, fixé au 31 août 2021, deux compagnies américaines de marines se déploient à l’aéroport de Kaboul, pour évacuer les citoyens américains et les Afghans considérés comme "à risque", car ayant aidé les alliés pendant la guerre.

En effectif réduit, les soldats américains pensent que la sécurité sera assurée à l’extérieur de l’aéroport par leurs homologues afghans. Or, deux jours après leur arrivée, le 15 août, les talibans prennent Kaboul par surprise, sans rencontrer de résistance, et sèment la terreur parmi la population. Craignant pour leur sécurité ou leur liberté, des centaines de milliers d’Afghans affluent vers l’aéroport, leur dernière possibilité de fuite.

Course contre la montre

Commencent des journées terribles, inhumaines. Soldats débordés, marée humaine sur le tarmac bloquant tout décollage, familles jetées contre des barbelés, bébés piétinés, foules massées dans un canal d’égout devant la sinistre Abbey Gate – la porte donnant accès au compte-goutte à l’intérieur de l’aéroport –, tirs sur les civils, attentat-suicide… : comment en est-on arrivé à un tel chaos ?

Les causes ont été identifiées, notamment la sous-estimation de ce qu’impliquait ce retrait des troupes. Le Pentagone a déclaré avoir suggéré en vain au gouvernement Biden de laisser 2 500 militaires américains en place quelque temps pour éviter l’effondrement du gouvernement afghan face aux talibans, ce qui aurait facilité l’évacuation.

Le film de Jamie Roberts (Murdoch, le grand manipulateur des médias) documente avec force ces dix-huit jours apocalyptiques, cette course contre la montre et l’horreur.

Grâce à un récit, qui mêle les témoignages de ceux qui ont participé à l’évacuation – GI, civils afghans en fuite, chefs de guerre talibans –, à des archives personnelles, des images d’actualité et de vidéosurveillance, on vit jour après jour, de l’intérieur, le déroulement de cet événement traumatique, au plus près du pragmatisme désespéré des officiers américains, de la jubilation des talibans et de la détresse d’une population prise en étau.

Épisode final d’une histoire complexe et tragique, le Kabul Airlift (évacuation par les airs) est à la fois un terrible échec et l’une des plus grosses opérations internationales de sauvetage qui a permis d’exfiltrer quelque 124 000 personnes.