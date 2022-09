“Wheeler Dealers France” : restauration d'une Formule 2 Marcadier mardi 27 septembre sur RMC Découverte

Mardi 27 septembre à 21:05, RMC Découverte diffusera un épisode inédit de la 6ème saison inédite de “Wheeler Dealers France” qui sera consacré à Formule 2 Marcadier.

Cette fois, Gerry a décidé de se faire un gros plaisir en ramenant à l’atelier une Formule 2 des années 70 !

Esthétique, remise en route du moteur, conception de certains éléments aérodynamiques... Il y a de quoi faire !

Et même si la fortune n´est pas forcément au rendez-vous, Gerry sait qu´il pourra revendre facilement cette voiture à un fan de véhicule de course historique ! Et au passage, se faire plaisir quelques tours sur circuit avec Aurélien...

À noter qu'un autre épisode inédit de “Wheeler Dealers France” sera diffusé jeudi 29 septembre sur RMC Découverte, il sera consacré à la BMW M3 E30.