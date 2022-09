« Tatouage : des nouvelles tendances de plus en plus folles » vendredi 30 septembre sur TFX (vidéo)

Vendredi 30 septembre à 21:05, Karine Ferri vous proposera de voir ou de revoir le documentaire « Tatouage : des nouvelles tendances de plus en plus folles ».

Des tatouages « animés » aux tatouages qui se voient dans la nuit, en passant par les « tatouages-surprises », sans oublier le portrait de votre animal encré dans votre peau… Dans ce document, Karine Ferri nous fait découvrir les nouvelles tendances des tatoos devenues de plus en plus folles !

La tribu des tatoués rassemble chaque jour de plus en plus d’adeptes. C’est devenu un véritable phénomène de société, à tel point qu’aujourd’hui, près d’1 Français sur 5 est tatoué.

D’après les tatoueurs, les femmes préfèrent les petits tatouages discrets, cachés derrière l’oreille ou à l’intérieur du bras. En revanche, les hommes optent plus volontiers pour des tatouages très volumineux qui couvrent tout le bras, voire le dos.

Mais pour être à la pointe des tendances, certains se lancent dans des projets toujours plus fous et plus originaux.

Comme Stella qui va bénéficier pour son nouveau tatouage d’une technique unique au monde : le tatouage animé. Ou encore Jérémy qui s’est formé en Asie à un art très particulier : le tatouage magique. Il s’agit d’une technique censée donner le pouvoir de réussir dans ses projets à celui qui le porte.

Autre tendance très en vogue : le tatouage animalier. Mandy est tellement folle de sa petite chienne qu’elle a décidé de graver son portrait dans sa peau, au poil près.

A chaque fois, le tatouage raconte un peu de la vie de celui qui le porte, alors quand le résultat n’est pas à son goût, le rêve peut se transformer en cauchemar. C’est le cas de Noémie, une jeune maman qui vit un calvaire à cause du portrait de son fils qu’elle juge raté. Elle n’a aujourd’hui plus qu’une idée en tête : recouvrir ce tatouage. Cela ne sera pas aussi simple que prévu…

Avec « Tatouage : des nouvelles tendances de plus en plus folles », plongez dans l’univers haut en couleur des tatoos !