“Les potagers de Julie” samedi 1er octobre 2022 sur France 3 - Les fraises de Plougastel

Julie Andrieu vous donne rendez-vous sur France 3 samedi 1er octobre 2022 à 16:15 pour un nouvel épisode de sa collection documentaire inédite : “Les potagers de Julie” qui sera consacré cette semaine aux fraises de Plougastel.

Julie Andrieu se lance dans l’aventure potagère, car bien cultiver c’est acquérir une vraie liberté, mais c’est aussi se nourrir sainement et goûter à un plaisir personnel et familial.

Cette semaine, Julie part en terres bretonnes à la découverte de la fraise. Et pas n’importe laquelle, celle de Plougastel ! Une petite merveille que Sophie de Mathan, jardinière du Finistère, cultive par centaines dans son potager. Un potager qu’elle ne gère pas seule car elle est la maman de sept enfants et tous mettent la main à la terre ! Pour cette jardinière engagée, le potager est un moyen de se nourrir, certes, mais aussi de transmettre. Et en tant que famille nombreuse, c’est également l’occasion de faire de sacrées économies !

Julie profite de ce voyage en Bretagne pour aller faire quelques pas de danse à la Fête de la fraise qui a lieu tous les ans à Plougastel ! Sans oublier une visite à l’Abbaye de Daoulas qui recèle un jardin potager de plantes médicinales étonnant.

Comme chaque semaine, Julie se lancera dans la culture de la fraise dans son propre potager. Lola, son acolyte maraichère, l’initie à la culture verticale et l’emmener visiter les entrailles d’une plateforme de compostage.

Cultivée sous toutes les formes, la fraise va ensuite être cuisinée au cours de 3 recettes :