« Les 10 catastrophes qui ont marqué la planète » : Ouragans et Tornades, lundi 3 octobre sur RMC Story

Lundi 3 octobre à 21:05, RMC Découverte diffusera deux épisodes de la série documentaire « Les 10 catastrophes qui ont marqué la planète » sur les ouragans et les tornades.

Chaque année, la planète est confrontée à des catastrophes qui peuvent faire des milliers de victimes et entraîner des dégâts spectaculaires. Ouragans, tornades, tremblements de terre, inondations ou éruptions volcaniques, elles font l’actualité partout autour de la Terre et leurs images font le tour du monde !

21:05 Les ouragans

Les ouragans, cyclones ou typhons font partis des catastrophes les plus dévastatrices de la planète. Ces tempètes tropicales peuvent donner naissance à des vents qui dépassent les 300 km/h et déclenchent l’équivalent d’une année entière de précipitations en seulement quelques heures. Face à la violence de ces évènements, la population et les autorités sont impuissantes et les dégâts inimaginables.

22:10 Les tornades

Les tornades font partie des phénomènes les plus spectaculaires de la nature. Des vents qui frôlent les 480km/h, les plus violents jamais enregistrés sur Terre, des vortex destructeurs qui peuvent atteindre plusieurs kilomètres de diamètre et de hauteur. Elles ressemblent à un concentré d’énergie inégalable qui détruit tout sur son passage : les habitants, les maisons, les voitures, rien ne peut résister à la violence inouïe des tornades.

