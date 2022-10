« Bûcherons : un métier à hauts risques », épisode 3, mercredi 5 octobre 2022 sur RMC Découverte

Mercredi 5 octobre 2022 à 21:05, RMC Découverte diffusera le troisième épisode de 2ème saison inédite la série documentaire « Bûcherons : un métier à hauts risques ».

En France chaque année, la forêt gagne du terrain. Aujourd’hui elle s’étend sur 17 millions d’hectares. Pour entretenir ses arbres, en replanter, nous fournir le bois nécessaire à la fabrication de nos meubles et de nos maisons, des forestiers travaillent d’arrache-pied… souvent au péril de leur vie ! Leur métier est classé numéro deux parmi les plus dangereux au monde.

Pour la première fois, ces bûcherons des temps modernes ont accepté d’être suivis dans leur quotidien extraordinaire…et risqué !

Bûcherons en danger

À la croisée des parcs naturels de l'Ardèche et de l'Aubrac, Enzo Pettavino et ses équipes vont intervenir sur un chantier particulièrement difficile : l'exploitation d'une parcelle peuplée de pin maritime de 30 à 40 mètres de haut sur un terrain très accidenté et qui présente une pente impressionnante de 67 degrés !

L'entreprise Sanguinet, l’une des plus grosses entreprises d’élagage de France, a été missionnée pour couper des arbres qui menacent une route départementale cernée par d’immenses falaises.

Enfin, nous ferons la connaissance de Jean Baptiste le Floch, le plus réputé des bûcherons du Finistère spécialisé dans le débardage au câble aérien ! Une technique d’extraction des bois peu commune mais très efficace.