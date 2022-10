« Seconde main : les métiers de l'occasion » jeudi 6 octobre 2022 sur RMC Story

À découvrir jeudi 6 octobre 2022 à 21:05 sur RMC Story, le premier épisode de « Seconde main : les métiers de l'occasion » une nouvelle série documentaire inédite réalisée par Alban Patural qui vous plonge dans l'univers des brocanteurs.

En France, le marché de l’occasion pèse 6 milliards d’euros et progresse 2 fois plus vite que la consommation globale. Il s’agit d’une tendance sociétale lourde.

Le marché est dopé par la volonté des consommateurs d’optimiser leur budget et leur pouvoir d’achat mais aussi, face à l’urgence écologique, ils souhaitent de plus en plus redonner une seconde vie aux objets qu’ils n’utilisent plus et rallonger ainsi leur durée de vie.

La revente des produits d’occasion s’inscrit donc bel et bien dans l’air du temps. Partez en immersion chez trois brocanteurs et spécialistes de la seconde main en France qui vous feront découvrir les coulisses de ce marché.

Dans ce premier épisode, Vincent, chineur normand, casse sa tirelire pour acquérir une collection unique de figurines Star Wars. Va-t-il rentrer dans ses frais ?

Près de Toulouse, Charlène débarrasse une maison et ses dépendances. Une chasse au trésor qui va s’avérer fructueuse.

A Orange, le vide grenier couvert de Nadine ne désemplit pas. La fréquentation de son dépôt vente a bondi de 140% en deux ans.

Découvrez la nouvelle série documentaire « Seconde main: Les métiers de l’occasion », le jeudi 6 octobre à 21:05 sur RMC Story.